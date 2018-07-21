Gamba Osaka - Shimizu sahaya çıkıyor

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Gamba Osaka, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Shimizu takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Gamba Osaka 15 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Shimizu 21 puanda ve 9. sırada. Gamba Osaka son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shimizu son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 352. İddaa'da Gamba Osaka kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Shimizu kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Gamba Osaka önceki hafta FC Tokyo mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Shimizu ise Kobe karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Gamba Osaka, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 6 gol yedi.

Shimizu, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shimizu 12 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ