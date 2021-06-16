Gambiya'nın parası Nijerya'da basılacak

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Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, Gambiyalı mevkidaşı Buah Saidy ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Emefiele, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Saidy'nin ülkenin parasının basılması için Nijerya'ya teklif ettiğini ve Nijerya'nın bu teklifini kabul ettiğini belirtti.

Nijerya'nın para basımında yeterli kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Emefiele, "Gambiya'nın parasını basmak noktasında yardımcı olmaya hazırız." dedi.

Saidy ise Nijerya'nın Gambiya'nın çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edeceğine olan güveni nedeniyle IMF'nin yeniden yapılandırma teklifini reddettiklerini açıkladı.

Gambiya parasının değerinin çok düştüğüne işaret eden Saidy, Nijerya'nın bilgi ve deneyiminden yararlanarak yıllık para ihtiyaçlarını nasıl yöneteceklerini de öğrenmek istediklerini kaydetti.