Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones'un 8. sezonu için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz yıl içinde yayınladığı 7. sezonuyla birlikte, hemen her bölümde rekor kırmayı başaran dizinin final sezonu 2019'da ekrana gelecek.

Peki Game of Thrones'un final sezonunda neler yaşanacak? Bu sorunun yanıtını öğrenmemize daha aylar var ancak Game of Thrones'un 8. sezon fragmanı HBO tarafından izleyicilerle buluştu.

GAME OF THRONES 8. SEZON FRAGMANINDAN DETAYLAR

54 saniyelik Game of Thrones final sezonu fragmanında kışın gerçekten geldiği ve ateş ile buzun birbirlerine nasıl karışacağı gösteriliyor.

Büyük kış nedeniyle Stark ailesini simgeleyen kurt ile Targaryen'in ejderhası buz tutarken Lannister'ların aslanından alevler yükseliyor. Buz ve ateş karşı karşıya geliyor. Bu da dizi evrenindeki en büyük savaşı niteliyor.

Sekizinci ve son sezonuyla ekranlara veda edecek olan Game of Thrones, dizi dünyasında kendi açtığı çağı kapatacak. Dizinin final sezonu Nisan 2019'da yayınlanacak. Finalin ardından da Game of Thrones'un spin-off projesi ile hikayenin başlangıç noktasına giden yeni bölümler çekilmeye başlanacak. Filmin çekimleri Ekim 2018'de başlayacak ve dizinin senaristleri arasında George R. R. Martin bulunacak.

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