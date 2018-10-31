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Game of Thrones'un devam dizisinin başrol oyuncusu açıklandı

31.10.2018 - 11:09 | Güncelleme:

Tüm dünyanın büyük bir merak içerisinde beklediği Game of Thrones'un 8. sezon ile final yapacak olması, George R.R. Martin de dahil olmak üzere hayranlarını üzmüştü. Game of Thrones'un devam dizisinin çekilecek olması ise yüreklere su serpti. Henüz ismi belli olmayan dizinin başrolünde Naomi Watts'ın olduğu açıklandı!

  • 1 Game of Thrones devam dizisinin başrolünde sürpriz isim
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    George R.R. Martin'in aynı isimli romanından televizyonlara aktarılan Game of Thrones dizisinin ekranlara veda etmesi hayranlarını bir hayli üzmüştü. 

  • 2 Game of Thrones devam dizisinin başrolünde sürpriz isim
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    Hayranlarının merakla beklediği müjdeli haber George R.R. Martin ve senarist Jane Goldman'dan geldi.

     

     

  • 3 Game of Thrones devam dizisinin başrolünde sürpriz isim
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    Guardian'ın haberine göre Game of Thrones'un devam dizisinin başrol oyuncusu Naomi Watts oldu.

     

     

  • 4 Game of Thrones devam dizisinin başrolünde sürpriz isim
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    Jane Goldman ve George R.R. Martin tarafından ekrana taşınan dizinin ismi henüz duyurulmadı. 

     

  • 5 Game of Thrones devam dizisinin başrolünde sürpriz isim
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    HBO'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Game of Thrones'un devam dizisi  8 bin yıl öncesini anlatacak.

  • 6 Game of Thrones devam dizisinin başrolünde sürpriz isim
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    Naomi Watts'ın hayat vereceği karakterin detayları henüz açıklanmasa da İngiliz oyuncunun "karanlık sırrı olan karizmatik birini" oynayacağı söyleniyor. 

     

     

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    Mulholland Çıkmazı, Halka ve King Kong filmlerinin ünlü oyuncusu önümüzdeki dönemde Once Upon a Time in Staten Island, The Wolf Hour, Boss Level ve Luce filmleriyle seyirci karşısında olacak.

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    Diğer yandan HBO beş farklı Game of Thrones devam dizisi üzerine çalıştığını açıklamıştı. Ancak pilot bölüm onayını Goldman & Martin'in imzasını taşıyan proje almıştı.

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    Game of Thrones'un devam dizisinin kesin olmamakla birlikte Ak Gezenler'in doğuşuna odaklanacağı tahmin ediliyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    eski tadı olmaz be.
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