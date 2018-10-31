Game of Thrones'un devam dizisinin başrol oyuncusu açıklandı

Tüm dünyanın büyük bir merak içerisinde beklediği Game of Thrones'un 8. sezon ile final yapacak olması, George R.R. Martin de dahil olmak üzere hayranlarını üzmüştü. Game of Thrones'un devam dizisinin çekilecek olması ise yüreklere su serpti. Henüz ismi belli olmayan dizinin başrolünde Naomi Watts'ın olduğu açıklandı!