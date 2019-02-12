Sinema dünyasının en prestijli yapımlarının yarıştığı Oscar Ödülleri'nin 30 yıl sonra ilk kez, resmi bir sunucusunun olmayacağı açıklanmıştı. ABC Entertainment Başkanı Karey Burke ve Akademi'den bir sözcü, ABC News'e yaptığı açıklamada, ödül töreninin bu yıl resmi bir sunucusunun olmayacağını söylemişti.

24 Şubat'ta Los Angeles'da düzenlenecek 91'inci Oscar Ödül Töreni'nde ödülleri takdim edecek isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Deadline'da yer alan habere göre Emilia Clarke, Jason Momoa, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Laura Dern, Samuel L. Jackson, Stephan James, Keegan-Michael Key, KiKi Layne, James McAvoy, Melissa McCarthy ve Sarah Paulson gibi ünlü isimlerin bu yıl ödül vereceği belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde de Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Allison Janney, Brie Larson, Jennifer Lopez, Frances McDormand, Gary Oldman, Amy Poehler, Sam Rockwell, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson ve Constance Wu gibi isimlerin Oscar'da ödül vereceği belirtilmişti.

OSCAR'DA SUNUCU KRİZİ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu yapması planlanan ABD'li oyuncu ve komedyen Kevin Hart, aralık ayında sosyal medyadaki homofobik paylaşımları nedeniyle tepki toplamıştı. Tepkilerin ardından Kevin Hart bir özür videosu yayınlayıp herkesi sevdiğini belirtmişti. Ancak tepkilerin dinmemesinin ardından Hart, Oscar Ödül Töreni'ni sunmayacağını ve geri çekildiğini açıklamıştı.

BAZI ÖDÜLLER REKLAM ARALARINDA VERİLECEK!

Öte yandan reyting kaygısı yüzünden Oscar Ödül Töreni süresini kısaltmaya çalışan Akademi; En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Saç ve Makyaj, En İyi Kısa Film kategorilerindeki ödüllerin reklam aralarında verileceğine dair tartışma yaratan bir açıklamaya imza attı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı John Bailey'in e-posta ile ilettiği bilgilere göre 91. Akademi Ödülleri‘nin sahiplerini bulacağı Oscar gecesinde 4 kategorinin ödülleri reklam araları esnasında takdim edilecek. Ödülü kazananların yaptığı konuşmalar ise törenin ilerleyen saatlerinde yayınlanacak. Akademi, sonradan yayınlanacak videoları kısaltarak süreden tasarruf etmeyi planlıyor.

UYGULAMA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA SÜRECEK

Akademi'nin tartışmalı kararı önümüzdeki yıllarda da sürecek. Bailey, önümüzdeki yıllarda dört ile altı arasında kategoride ödüllerin reklam aralarında verilmeye devam edeceğini ve bu kategorilerin her yıl değişeceğini açıkladı. Yani bu yıl reklam aralarında ödüllerini alacak dört kategori önümüzdeki yılki yayında kesin olarak yer alacak.