Game of Thrones'un final sezonundan yepyeni kareler

Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones'un final sezonu 14 Nisan'da ekrana geliyor. Dizinin 8. ve son sezonu ile ilgili heyecan artarken Game of Thrones’un yapımcısı olan HBO, dizinin son sezonundan 14 yeni fotoğraf paylaştı. İşte Game of Thrones'un 8. (final) sezonundan yepyeni kareler...