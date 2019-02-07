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Örneğin bu karede Daenerys Targaryen ve Jon Snow'un Winterfell'e ya da Winterfell'in yakınlarına ulaştığı tahmin ediliyor. Jon Snow'un yüzünden endişesi belli oluyor. Ayrıca Dany'i Michele Clapton tarafından tasarlanan yeni bir kürk ceket ile görüyoruz.