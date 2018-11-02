Game of Thrones'un devam dizisinin ikinci oyuncusu da belli oldu

Tüm dünyanın büyük bir merak içerisinde beklediği Game of Thrones'un 8. sezon ile final yapacak olması, George R.R. Martin de dahil olmak üzere hayranlarını üzmüştü. Ancak Game of Thrones'un devam dizisinin çekilecek olması hayranlarını mutlu etti. Game of Thrones'un spin-off'unda Naomi Watts'tan sonra ikinci oyuncuyla da anlaşma sağlandı