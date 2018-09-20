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Martin, dizinin final yapması ile ilgili "En başta 5 ya da 7 sezon sürmesini düşünüyorlardı. 8 sezon boyunca dizinin devam etmesini sağladık ama daha fazlası değil. Ben 10 sezon olmasını istiyordum. Onların dediği gibi oldu" dedi.