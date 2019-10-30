Game of Thrones: Yeni dizi projesi HBO tarafından 'iptal edildi'

Emilia Clarke'ın canlandırdığı Daenerys Targaryen, Game of Thrones serisinin kilit karakterlerindendi.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninde geçen yeni dizi projesinin yapımcı firma HBO tarafından iptal edildiği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, iptal gerekçesinin ne olduğunun henüz açıklanmadığı belirtiliyor.

Hollywood Reporter dergisi, yeni Game of Thones dizisinin prodüktörü Jane Goldman'ın dizinin oyuncularına iptal kararını bir e-posta ile ilettiğini aktardı.

Oscar adaylığı bulunan oyuncu Naomi Watts, yeni dizinin kadrosunda yer alan yıldızlar arasındaydı.

Yeni dizinin senaryosu, sekiz sezonun ardından bu yıl sonlanan Game of Thrones hikâyesinden 5000 yıl öncesinde yaşananları konu alıyordu.

Oscar adaylığı bulunan Naomi Watts yeni dizinin kadrosundaydı.

ABD merkezli Kültür-Sanat haberleri sitesi Deadline, yaz aylarında çekilen pilot bölümün HBO yönetimi tarafından beğenilmediğini aktarmıştı.

Yeni dizinin senaryo yazımında, Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin de aktif rol üstlenmişti.

Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin

Bu yıl bahar aylarında dizinin lansmanı yapılırken, yeni dizi 'kahramanların altın çağı sonlanırken, karanlık bir döneme sürükleniş hikâyesi' olarak tanımlanmıştı.

Game of Thrones, HBO'nun bugüne kadarki en popüler dizisi konumunda. Çok sayıda Emmy ödülü kazanan dizinin neredeyse her bölümü dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.