BKM imzalı 'Gamonya: Hayaller Ülkesi'nin oyuncuları, yoğun ilgi gören vizyon turnesi kapsamında Mall of İstanbul'da düzenlenen özel gösterimde izleyiciyle buluştu. 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' hayranlarının yoğun katılımına sahne olan organizasyona, filmin oyuncuları Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Alperen Esmer, Zeynep Ilgın Çelik, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Arda Taşarcan, Duru Hoşver, Arda Şahin, Ceren Reis, Defne Erşen, Berkecan Akkaya, Nehir Gökdemir, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu ve yönetmen Tuğçe Soysop katıldı.
Gösterim öncesi alışveriş merkezini dolduran seyircilere hitap eden 'Gamonya: Hayaller Ülkesi'nin oyuncuları, organizasyona katılan izleyicilere teşekkür ederek bol bol hatıra fotoğraf çektirdi. Filmin fenomen şarkısı 'Uyku Dansı'nı seyirciyle birlikte söyleyen oyuncular, filmi hayranlarıyla birlikte izledi. Yarı yıl tatilinde seyirciden büyük ilgi gören 'Gamonya: Hayaller Ülkesi', şarkıları ve danslarıyla da sosyal medyanın yeni fenomeni olma yolunda hızla ilerliyor.
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