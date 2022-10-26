Gamze'nin ölümünde anne ve baba da dahil 7 gözaltı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babasının da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlattı. Anne T.S. ve baba M.H.S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bodrum ilçesine getirilen anne ve baba, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.