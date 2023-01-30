Gamze öğretmenin kahreden sonu! Eşi ve iki arkadaşı yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada, arkadaşlarının Adana'daki düğününden dönen Gamze Aras Şavlı (28) hayatını kaybetti. Kazada genç öğretmenin eşi ile araçta bulunan 2 arkadaşı da yaralandı.
Adana'da arkadaşlarının düğün törenine katılan öğretmen Gamze Aras Şavlı, eşi Fırat Şavlı, arkadaşları Esat Çeçen ve Damla Çeçen'in içinde bulunduğu otomobil, dönüş yolunda dün saat 12.30 sıralarında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlandı.
GAMZE ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, Iğdır'ın Aralık ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Gamze Aras Şavlı hayatını kaybetti, eşi Fırat Şavlı araçta bulunan Esat Çeçen ve Damla Çeçen yaralandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Eşi Fırat Şavlı ile 6 ay önce düzenlenen törenle hayatını birleştiren Gamze Aras Şavlı'nın cenaze namazı Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacardoğanşalı köyü mezarlığında kılındı.
Cenaze namazına Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Aralık İlçe Kaymakamı ve Karakoyunlu Kaymakamlığına vekalet eden Fatih Özcan, Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, eğitimciler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Namaz sonrası Gamze öğretmenin cenazesi gözyaşları ve dualar arasında köy mezarlığında toprağa verildi.
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