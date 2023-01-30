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Haberler Gündem Trafik Gamze öğretmenin kahreden sonu! Eşi ve iki arkadaşı yaralı
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Düğün dönüşü Gamze öğretmen kahreden sonu! Eşi ve iki arkadaşı yaralı

Arkadaşlarının Adana'daki düğününden dönerken içinde bulunduğu otomobil Van'da şarampole yuvarlanan öğretmen Gamze Aras Şavlı hayatını kaybetti, eşi ile 2 arkadaşı yaralandı. 6 ay önce evlenen Gamze Aras Şavlı, gözyaşları arasında Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı

Gamze öğretmenin kahreden sonu! Eşi ve iki arkadaşı yaralı
DHA

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada, arkadaşlarının Adana'daki düğününden dönen Gamze Aras Şavlı (28) hayatını kaybetti. Kazada genç öğretmenin eşi ile araçta bulunan 2 arkadaşı da yaralandı.

Adana'da arkadaşlarının düğün törenine katılan öğretmen Gamze Aras Şavlı, eşi Fırat Şavlı, arkadaşları Esat Çeçen ve Damla Çeçen'in içinde bulunduğu otomobil, dönüş yolunda dün saat 12.30 sıralarında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlandı.

GAMZE ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Iğdır'ın Aralık ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Gamze Aras Şavlı hayatını kaybetti, eşi Fırat Şavlı araçta bulunan Esat Çeçen ve Damla Çeçen yaralandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eşi Fırat Şavlı ile 6 ay önce düzenlenen törenle hayatını birleştiren Gamze Aras Şavlı'nın cenaze namazı Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacardoğanşalı köyü mezarlığında kılındı.

Cenaze namazına Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Aralık İlçe Kaymakamı ve Karakoyunlu Kaymakamlığına vekalet eden Fatih Özcan, Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, eğitimciler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Namaz sonrası Gamze öğretmenin cenazesi gözyaşları ve dualar arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

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