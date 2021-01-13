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Gamze Okutucu kimdir, ne iş yapıyor? Gamze Okutucu hakkında

Gamze Okutucu kimdir? Soruları ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun beraber paylaştığı fotoğrafın ardından merak konusu oldu. İşte Gamze Okutucu ile ilgili merak edilenler

Gamze Okutucu kimdir, ne iş yapıyor? Gamze Okutucu hakkında

Gamze Okutucu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu'nun takipçileri tarafından merak konusu oldu. Kaygılaroğlu'nun Gamze Okutucu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaşınca aşk dedikoduları da beraberinde geldi. İşte Gamze Okutucu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

GAMZE OKUTUCU KİMDİR?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra İspanya'da öğrenim hayatına devam etti. Film festivallerinde sponsorluk ve etkinlik organizasyonu alanlarında çalıştı. Ardından freelance sanatçı menajerliği ve etkinlik organizasyonları yaptı. 2017 yılından itibaren Önem Günal Menajerlik ajansı bünyesinde Reklam ve Basın Danışmanlığı yanı sıra oyuncu menajerliği yapıyor.

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