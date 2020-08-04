Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 34 bini aştı

AA

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 400 bine Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 798 artarak 37 bin 812'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede halen 3 bin 308 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 34 bin 313'e yükseldiği aktarıldı.

Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 191 olduğu kaydedildi.

Gana'da Kovid-19 yasakları hafifletilerek üniversiteye giriş sınavları başlatıldı.

-bashal