Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 bini aştı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 400 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 567 artarak 39 bin 642'ye çıktığı kaydedildi.
Ülkede halen 3 bin 59 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 36 bin 384'e yükseldiği ifade edildi.
Gana'da şimdiye kadar 199 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçerken, 22 bin 103 kişi hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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