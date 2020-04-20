Gana'da Kovid-19 testleri insansız hava araçlarıyla taşınıyor

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Yerel medyada çıkan haberlere göre, kırsal bölgelerde yapılan Kovid-19 testlerinin daha hızlı şekilde tamamlanabilmesi için insansız hava araçları kullanılmaya başlandı.

Başkent Akra ve ülkenin en büyük ikinci şehri Kumasi'nin kırsal bölgelerindeki yaklaşık 1000 sağlık merkezinde yapılan Kovid-19 testleri insansız hava araçlarıyla merkezdeki hastanelere getirilerek inceleniyor.

İnsansız hava araçları Gana'dan başka Ruanda gibi bazı Afrika ülkelerinde kan, aşı ve tıbbi malzemelerin taşınması için kullanılıyor.

Gana'da 1042 kişide virüs tespit edilirken Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.