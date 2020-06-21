Gana'da Kovid-19'u yenen hasta sayısı 10 bini aştı

AA

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 10 bin 74 kişinin iyileştiği bildirildi.

Ülkede vaka sayısının son 24 saatte 514 artarak 13 bin 717'ye yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının da 85 olduğu ifade edildi.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 299 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 144 bin 816'ya yükseldi.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

-bashal