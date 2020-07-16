Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 334 bin 101 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 178 artarak 25 bin 430'a çıktığı belirtildi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 129 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, 21 bin 511 kişinin de iyileştiği aktarıldı.
Açıklamada, son 3 günde virüs kaynaklı ölüm olmadığı da kaydedildi.
Ülkede başkent Akra 13 bin 986, Ashanti 5 bin 277, Western 2 bin 190 ve Central 1131 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 646 bini aşarken 14 bin 19 kişi hayatını kaybetti.-bashal
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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