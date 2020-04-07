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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 287'ye çıktı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakaların sayısı 287'ye yükseldi.

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 287'ye çıktı
AA

Sağlık Bakanı Kweku Agyeman-Manu, basına yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan 105 testten 73'ünün pozitif çıktığını belirtti.

Agyeman-Manu, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 287'ye çıktığını, 5 kişinin de virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Öte yandan Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle iki hafta süreliğine ülkenin tüm sınırlarının kapalı tutulacağı belirtildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıta genelinde yeni tip koronavirüsten son 24 saatte 73 hasta daha hayatını kaybetti. Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 487 oldu.

Kıtada 51 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı ise bir günde 9 bin 198'den 10 bin 75'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 913 oldu.

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