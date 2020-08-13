Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bin 500'ü aştı

AA

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 417 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Ülkede vaka sayısının son 24 saatte 168 artarak 41 bin 572'ye ulaştığı kaydedildi.

Son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 223'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 39 bin 320 olduğu ifade edildi.

Başkent Akra 20 bin 749, Ashanti 10 bin 393, Western 2 bin 818, Eastern 1972 ve Central 1749 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

-bashal