Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 43 bine yaklaştı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 428 bin 695 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Ülkede vaka sayısının son 24 saatte 340 artarak 42 bin 993'ye ulaştığı kaydedildi.
Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 248'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 40 bin 796 olduğu ifade edildi.
Başkent Akra 21 bin 369, Ashanti 10 bin 650, Western 2 bin 924, Eastern 2 bin 109 ve Central 1829 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.
Gana'da Kovid-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerine 1 Eylül'de uluslararası uçuşların başlatılması planlanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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