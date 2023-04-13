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Gana, sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu

Gana, R21 adı verilen yeni sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu. Aşıyı geliştiren bilim insanları aşıyı, “dünyayı değiştirebilecek” bir çalışma olarak nitelendiriyor

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BBC TÜRKÇE

Gana, R21 adı verilen yeni sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu. Aşıyı geliştiren bilim insanları aşıyı, “dünyayı değiştirebilecek” bir çalışma olarak nitelendiriyor.

R21 aşısı, önceki girişimlerin aksine oldukça etkili görünüyor.

Afrika ülkesindeki sağlık yetkilileri, henüz kamuoyuna açıklanmayan güvenlik ve etkililik oranlarının ölçüldüğü nihai testlerin ardından aşının kullanımına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü de aşıyı onaylamayı düşünüyor.

Her yıl çoğu küçük çocuklar olmak üzere yaklaşık 620 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybediyor.

Bilim insanları, sıtmadan korunmak için 100 yıldan uzun bir zamandır çeşitli aşılar üzerinde çalıştı.

Burkina Faso’daki ön çalışmalarda R21 aşısının, üç başlangıç dozu ve ardından bir yıl sonra vurulacak hatırlatma dozu ile yüzde 80’e kadar etkili olduğu belirlendi.

Aşının kitlesel kullanımı, yaklaşık 5 bin çocuğun yer aldığı nihai test sonuçlarına dayanıyor. Geçen yılın sonunda paylaşılması beklenen veriler hala resmi olarak yayımlanmadı. Ancak sonuçlar Afrika’daki bazı ülkelerin hükümet yetkilileri ve bilim insanlarıyla paylaşıldı.

BBC, nihai verileri henüz görmedi. Ancak daha önceki çalışmalara benzer bir tablonun ortaya çıktığı ifade edildi.

Gana Gıda ve İlaç Kurumu, aşının beş aylık ile üç yaş arasındaki çocuklarda kullanımına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü gibi diğer Afrika ülkeleri de verileri inceliyor.

Aşının geliştirildiği Oxford Üniversitesi'ndeki Jenner Enstitüsü'nün direktörü Prof Adrian Hill, “R21'in önümüzdeki yıllarda çocuklarda sıtma ölümleri üzerinde büyük bir etki yaratmasını bekliyoruz” dedi.

Hill, aşının uzun vadede sıtmanın yok edilmesine yönelik hedeflere de büyük katkı sunacağını söyledi.

Her bir doz R21’in birkaç dolara mal olması bekleniyor.

Serum Institute CEO’su Adar Poonawalla, söz konusu aşının geliştirilmesinin oldukça zor süreçlerden geçtiğini kaydetti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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