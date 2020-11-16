Gana ve Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

AA

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, son 48 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 213 artarak 50 bin 123'e ulaştı.

Virüs nedeniyle son 48 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 322'ye çıktı.

Toplam iyileşen sayısı 48 bin 328 olurken, 1473 kişi halen tedavi görüyor.

Öte yandan Nijerya'da Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1163'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 705 bin 809 test yapıldı ve Kovid-19'a yakalananların sayısı 152 artarak 65 bin 148'e ulaştı.

Hastalığa yakalanan 61 bin 73 kişinin iyileştiği ülkede 2 bin 912 kişinin tedavisi sürüyor.