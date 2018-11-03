Gangwon - Chunnam Dragons karşılaşma önü

Gangwon ve Chunnam Dragons, 04 Kasım 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 Küme Düşme Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. 40 puanlı Gangwon 2. sırada bulunuyor, Chunnam Dragons 32 puana sahip ve 5. sırada. Gangwon son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Chunnam Dragons, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 435 kodlu maçı oynayanlar; Gangwon galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Chunnam Dragons galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Gangwon son hafta oynanan Jeju United maçında 2-2 berabere kaldı.

Chunnam Dragons, Ulsan Horang-i karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında alan Gangwon, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Chunnam Dragons ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Chunnam Dragons, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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