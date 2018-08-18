Gangwon - Incheon United maçı ne zaman?

Gangwon ve Incheon United, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Gangwon 30 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Incheon United 17 puanda ve 11. sırada. Gangwon, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Incheon United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 489. İddaa'da Gangwon kazanır 1.75, berabere biter 3.30, Incheon United kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Gangwon son haftadaki Incheon United müsabasında 2-1 kazandı.

Incheon United ise Gangwon maçında 2-1 yenildi.

Gangwon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Gangwon, kendi sahasında 16 gol attı, 19 gol yedi.

Incheon United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Incheon United, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.

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