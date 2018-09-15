Gangwon - Sangju Sangmu maç önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Gangwon, 16 Eylül 2018 Pazar günü Sangju Sangmu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 10:00. 34 puanlı Gangwon 6. sırada bulunuyor, Sangju Sangmu 29 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Gangwon, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sangju Sangmu, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 563 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gangwon kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Sangju Sangmu sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Gangwon önceki hafta FC Seoul mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Sangju Sangmu ise Chunnam Dragons karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Gangwon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Gangwon, kendi sahasında 23 gol attı, 19 gol yedi.

Sangju Sangmu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Sangju Sangmu, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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