Gangwon - Ulsan Horang-i rakamlar

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Gangwon, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Ulsan Horang-i takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. 23 puanlı Gangwon 6. sırada bulunuyor, Ulsan Horang-i 24 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Gangwon, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ulsan Horang-i, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 485 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gangwon kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, Ulsan Horang-i sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Gangwon son haftadaki Ulsan Horang-i müsabasında 1-2 yenildi.

Ulsan Horang-i, Gangwon karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Gangwon, 9 gol attı ve 12 gol yedi.

Ulsan Horang-i, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ulsan Horang-i 8 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.