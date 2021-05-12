Ganj Nehri'nde çok sayıda cansız beden bulundu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Ganj Nehri'nde koronavirüs hastalarına ait olduğu düşünülen çok sayıda cansız beden bulundu!
ABONE OL

Ganj Nehri'nde koronavirüs hastalarına ait olduğu düşünülen çok sayıda cansız beden bulundu!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Hindistan'ın Ganj Nehri'nde 71 cansız bedenin kıyıya vurduğu aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde krematoryumlarda yer kalmadığının ifade edilmesinin ardından cansız bedenlerin nehre atıldığı iddia edildi.

SON DAKİKA: Ganj Nehri'nde koronavirüs hastalarına ait olduğu düşünülen çok sayıda cansız beden bulundu!
Ganj Nehri'nde çok sayıda cansız beden bulundu!
0:00 / 0:00
AA / HABERTURK.COM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan’ın Ganj Nehri’nde virüsten hayatını kaybeden hastalara ait olduğu iddia edilen çok sayıda cansız bedene ulaşıldı.

Bihar eyaleti yetkilileri, Ganj Nehri’nde dün gece bulunan 71 cansız bedenin eyaletteki sağlık görevlilerince incelendiğini ancak ölüm nedenlerinin henüz belirlenemediği ifade etti.

Kovid-19 salgınının etkisi altındaki ülkede, sosyal medyaya yansıyan nehirde yüzen cansız bedenlerin görüntüleri tepkilere yol açtı.

Bugün, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghazipur mevkisinde de yüzen cansız bedenlerin bulunduğu bildirildi.

Ganj Nehri’nde bulunan cesetlerin Kovid-19’dan hayatını kaybedenlere ait olduğu iddia edildi.

Yetkililer cansız bedenlerin nereden geldiğinin araştırıldığını belirtti.

Öte yandan Ghazipur sakinlerinden Surinder isimli bir vatandaş, köylülerin ölülerini yakmaya yetecek kadar odunu olmadığını, bu yüzden ölülerini "suya gömdüklerini" söyledi.

Hindistan’ın salgından en çok etkilenen eyaletlerinden Uttar Pradeş’te bugüne kadar 1 milyon 524 bin 767 vaka ve virüse bağlı 15 bin 742 ölüm kaydedilirken Bihar eyaletinde 601 bin 650 Kovid-19 vakası ve 3 bin 357 ölüm bildirildi.

Dünya genelinde en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ikinci ve virüs kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği üçüncü ülke konumundaki Hindistan’da salgının başından bu yana 23 milyon 233 bin 269 vakanın görüldü, 252 bin 824 kişi hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İsrail yine saldırdı! Tüm gece Gazze'yi vurdu!
DÜNYAİsrail yine saldırdı: Tüm gece Gazze'yi vurdu!
Son dakika! Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 42'ye yükseldi
DÜNYAKolombiya'da ölü sayısı 42'ye yükseldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin'e "şiddete son verme" çağrısı yaptı
DÜNYABlinken'dan İsrail ve Filistin'e "şiddete son verme" ...
Küba, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı
DÜNYAKüba, İsrail'in Gazze saldırılarını şiddetle kınadı
Sullivan, İsrailli mevkidaşına "ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti
DÜNYASullivan, İsrailli mevkidaşına "ABD'nin sarsılmaz ...
Fransa Genelkurmay Başkanı Lecointre, muhtıracı askerleri ordudan istifaya çağırdı
DÜNYAFransa Genelkurmay Başkanı'ndan muhtıracı askerlere ...
ABD'nin başkenti Washington'da binler, Filistin için yürüdü
DÜNYAWashington'da binlerce kişi Filistin için yürüdü
Afganistan'da Taliban, başkent Kabil yakınlarındaki bir karargahı ele geçirdi
DÜNYATaliban, Kabil yakınlarındaki bir karargahı ele ...
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'e karşı 'Ortak Arap duruşu' çağrısı yaptı
DÜNYAAl Sani'den İsrail'e karşı 'Ortak Arap duruşu' ...
BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs gündemiyle yeniden toplanacak
DÜNYABMGK, Doğu Kudüs gündemiyle yeniden toplanacak