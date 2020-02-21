AA

Gannuşi, Nahda'nın yeni kabine listesinden memnun



Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, yeni kabine listesinden memnun kaldıklarını söyledi.

Başkent Tunus'ta, parlamento ofisi üyeleriyle toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulunan Gannuşi, Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'ın yeni kabine listesine ilişkin değerlendimelerde bulundu.

Nahda Hareketi'nin, Fahfah'ın yeni kabine listesinden memnun olduğunu ifade eden Gannuşi, hükümet bileşiminin parlamenter ve hükümet temsiliyeti arasında bir dengeye sahip olduğunu belirtti.

Gannuşi, yeni hükümetin, önümüzdeki çarşamba Meclis'te güvenoyu oturumunun yapılacağını hatırlattı ve güvenoyunu alacağını ümit ettiklerini kaydetti.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah bugün yeni kabine listesini açıklamıştı.

Hazırladığı listeyi Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmasının ardından basına açıklama yapan Fahfah, yeni kabinenin tüm Tunuslulara hitap edeceğini ve vatanın yüksek hedefleri doğrultusunda tüm kesimleri birleştirici olacağını söylemişti.

,Yosra Ouanes