G.Antep Bld.Spor - Adana Demirspor rakamlar

G.Antep Bld.Spor ve Adana Demirspor, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 4 puanlı G.Antep Bld.Spor 6. sırada bulunuyor, Adana Demirspor 3 puana sahip ve 9. sırada. G.Antep Bld.Spor son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Adana Demirspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 442 kodlu maçı oynayanlar; G.Antep Bld.Spor galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Adana Demirspor galibiyet oranı 3.10. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

G.Antep Bld.Spor önceki hafta Çaykur Rizespor mücadelesinde 4-2 yenildi.

Adana Demirspor, Ankaragücü karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

G.Antep Bld.Spor, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Adana Demirspor, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Adana Demirspor 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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