G.Antep Bld.Spor - Altınordu rakamlar

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında G.Antep Bld.Spor ile Altınordu, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi G.Antep Bld.Spor 7 puanla 7. sırada, Altınordu 5 puanla 9. sırada bulunuyor. G.Antep Bld.Spor, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Altınordu, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 741. İddaa'da G.Antep Bld.Spor kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Altınordu kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

G.Antep Bld.Spor son hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında 4-2 yenildi.

Altınordu ise Erzurum Bş.Bld. maçında 1-1 berabere kaldı.

G.Antep Bld.Spor, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Altınordu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Altınordu, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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