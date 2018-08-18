G.Antep Bld.Spor - İstanbulspor rakamlar

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında G.Antep Bld.Spor ile İstanbulspor, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 3 puanlı G.Antep Bld.Spor 6. sırada bulunuyor, İstanbulspor 3 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi G.Antep Bld.Spor, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İstanbulspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 682 kodlu maçı oynayanlar; G.Antep Bld.Spor galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, İstanbulspor galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.
G.Antep Bld.Spor önceki hafta Sanica Boru Elazığspor mücadelesinde 1-2 kazandı.
İstanbulspor ise Ankaragücü maçında 1-2 yenildi.
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