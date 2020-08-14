Gantz, Arap ülkelerini BAE'yi örnek almaya çağırdı

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Bakan Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE ile ülkesi arasındaki söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, diğer Arap ülkelerini de BAE'yi örnek alarak İsrail'le diplomatik ilişkileri geliştirmeleri çağrısında bulundu.

Anlaşmanın bölgesel kalkınma ve istikrara önem veren bölge ülkeleri arasındaki ittifakı ifade ettiğini ileri süren Gantz, İsrail'in komşularıyla sonsuza dek barış içinde olmayı arzu ettiğini belirtti.

- İsrail'de anlaşmaya verilen tepkiler

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yeni Sağ Partisi lideri Naftali Bennett, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bir kısmında İsrail'in egemenliğini uygulama fırsatını zayi ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun Ürdün Vadisi, Ma'ale Adumim, Beit-İl ve Batı Şeria'daki diğer yerleşim yerlerinde İsrail egemenliğini uygulama fırsatını kaçırmış olması üzücü."

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre ise, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim birimleri başkanı Yossi Dagan da Netanyahu'nun, İsrail'i asla tehdit edemeyecek uzak bir ülkeyle (BAE) bir kağıt parçası karşılığında egemenliği sattığını ifade etti.

Beit-İl Yerleşim Birimi Konsey Başkanı Shai Alon ise BAE-İsrail normalleşme anlaşmasıyla ilgili "Bugün imzalanan anlaşmalar, üzerine yazıldığı kağıtlara değmez. Bizi sattılar." değerlendirmesini yaptı.

Goş Atsiyon Yahudi yerleşim birimi Belediye Başkanı Shlomo Neiman da söz konusu anlaşmayı reddettiğini dile getirerek, "Bu anlaşma Batı Şeria yerleşimlerinin ilhakının ertelenmesine karşılık olursa, bu çok tehlikeli olur." ifadelerini kullandı.

- Netanyahu ilhak planını geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı

Netanyahu, anlaşmaya ilişkin Batı Kudüs’teki başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında, BAE ile "barışa karşılık barış" esası üzerine anlaşmaya vardıklarını, bu anlaşmanın, ticaret, turizm ve havacılık alanlarını kapsadığını açıklamıştı.

ABD ile tam koordineli bir şekilde ilhak planının devam edeceğine vurgu yapan Netanyahu, “İlhak planımızda herhangi bir değişiklik yoktur.” demişti.

Netanyahu, ilhak planının iptal edilmediğine dikkati çekerek, “ABD Başkanı Donald Trump’ın, ilhak planını geçici olarak askıya alma talebini kabul ettim.” ifadelerini kullanmıştı.