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HaberlerDünyadanGao Liu plastik cerrahi kurbanı! Estetik yaptırdı, hayatı karardı - Magazin haberleri
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Gao Liu estetik kurbanı!

Çinli sanatçı ve aktris Gao Liu, yaptırdığı burun estetiğinin doku çürümesine neden olması sonucunu plastik cerrahi kurbanı oldu. Gao, konuyla ilgili, "4 saatlik operasyonun kabusun başlangıcı olmasını beklemiyordum" şeklinde konuştu

Gao Liu plastik cerrahi kurbanı! Estetik yaptırdı, hayatı karardı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Çinli sanatçı ve aktris Gao Liu, yaptırdığı burun estetiğinin doku çürümesine neden olması sonucunu plastik cerrahi kurbanı oldu. Çin’in sosyal paylaşım platformlarından Veybo’da, Gao, 5 milyondan fazla takipçisi bulunan hesabından, geçirdiği ameliyatın sonucuna ilişkin fotoğraflar paylaştı.

PLASTİK CERRAHİ KURBANI OLDU

Ülkenin Guangcou kentindeki bir hastanede geçirdiği 4 saatlik plastik cerrahi operasyonunun burnunda doku çürümesine neden olduğunu belirten Gao, "4 saatlik operasyonun kabusun başlangıcı olmasını beklemiyordum" ifadesini kullandı.

Gao, burnunda oluşan görüntü nedeniyle daha önce imzaladığı dizi anlaşmasından çekilmek zorunda kaldığını, bu işten elde ettiği aylık 400 bin yüen (yaklaşık 60 bin dolar) tutarında ücreti kaybettiğini ve anlaşma şartlarının ihlali sebebiyle 2 milyon yüen (yaklaşık 308 bin dolar) tazminat ödemek zorunda kaldığını kaydetti.

HASTANE PERSONELİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Arkadaşının tavsiyesiyle gittiği plastik cerrahi hastanesinin ameliyat konusunda yetkin olmadığını daha sonra anladığını belirten Çinli sanatçının paylaşımı binlerce yorum aldı.

Çin basınındaki haberlere göre, Guangcou’daki hastane personeline soruşturma açıldı.

Çin’de plastik cerrahi operasyonlarının yapıldığı klinik sayısı 2019'da 60 bini geçmişti.

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