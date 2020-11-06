AA

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki yatırımların planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 31 yıl önce kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ),yürüttüğü çalışmalarla bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP BKİ'nin, bölgenin kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve gelir düzeyini artırmak amacıyla kurulduğunu, ismini aldığı bölgede kırsalda verimliliği ve istihdamı artırarak Türkiye'nin ekonomik gelişmesine katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

Açıkgöz, GAP'ın hedeflerine daha sistematik ve dinamik bir şekilde ulaşmasını temin etmek amacıyla 1989 yılında kurulan GAP BKİ'nin Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma teşkilatı olduğunu ifade etti.

Açıkgöz, ulusal ve uluslararası fonlardan sağladıkları kaynaklarla bugüne kadar özellikle tarımdan kırsal kalkınmaya, turizmden sanayiye, yenilenebilir enerjiden organik tarıma ve sosyal altyapının güçlendirilmesine kadar birçok alanda yüz binlerce proje gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

GAP BKİ tarafından uygulanan ve devam eden projeler sayesinde doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca kişiye dokunduklarını dile getiren Açıkgöz, bu projeler sayesinde bölgenin sosyo ekonomik yapısında çok önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Yürüttükleri projelerle çok sayıda marka oluşturduklarına işaret eden Açıkgöz, "Argande, Mezopotamya, GAP Halkaları, GAP Organik, Kilizi Organik, GAP Omak, GAP Teyap, GAP Çatom, GAP Entegre Kaynak Verimliliği gibi birçok projemiz markalaşmıştır. Aslında uyguladığımız projelerimizin tamamı alanında bir ilk olmuş ve hem bölgede hem ulusalda hem de uluslararası alanda örnek projeler olmuşlardır. İdaremiz de bütün bölgesel kalkınma programları için ilham kaynağı olmuştur ve çalışmalarına bu yönde devam etmektedir." dedi.

- "GAP sadece enerji projeleriyle kendini amorti etti"

Mehmet Açıkgöz, GAP'ın ana yapısını oluşturan sulama ve enerji projelerinde önemli bir seviyeye gelindiğini belirterek şöyle devam etti:

"Enerji projelerimizin şu anda yüzde 90'ı tamamlanmış ve işletmeye açılmış durumda. Enerji projelerimizden bugüne 473 milyar kilovatsaat enerji üretilmiş ve bunun parasal değeri de 28,4 milyar doları aşmıştır. Dolayısıyla GAP sadece enerji projeleriyle kendini amorti eden bir proje olmuştur. Tabii sulamalar bizim için çok önemli, projenin bu alanla ilgili de bir hedefi var. Bu hedefin şu anda yaklaşık yüzde 52'sine ulaşmış durumdayız."

Sulamaya açılan alanların büyüklüğünün 572 bin hektara ulaştığını dile getiren Açıkgöz, "Sulamaya açılan alanların artmasıyla birlikte ulaşım ve sanayi altyapısında da önemli yatırımlar gerçekleşti." diye konuştu.

Tarım sektörünün bölgenin lokomotifi olduğunu vurgulayan Açıkgöz, ülkenin işlenebilir alanlarının yaklaşık 11,4'ünün, ekonomik olarak sulanabilir alanların yüzde 20'sinin GAP bölgesinde bulunduğunu bildirdi.

Sulamaya açılan bölgelerde önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini söyleyen Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretilen pamuğun yüzde 60'ına yakını bölgede üretiliyor. Bunun yanında buğdayın yüzde 25'i, mısırın yine yaklaşık yüzde 25'ini, Antep fıstığının yüzde 90'ı, kırmızı mercimeğin 98'i gibi rakamlar şu an bölgede üretilen ürünler. Sulamaya açılacak alanların artmasıyla birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu özellikle yağlık tohum bitkilerin olduğu, sebze ve meyvelerin önemli oranda artacağı ve ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip olacağını düşünüyoruz."

Mehmet Açıkgöz, bitkisel üretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için arazi toplulaştırması projesini de başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, "Üretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dünyanın en büyük arazi toplulaştırması yürütüldü. GAP kapsamında yaklaşık 2,5 milyon hektarlık alanın arazi toplulaştırması tamamlanmış durumda. Dolayısıyla bu hem üretimimizin daha düşük maliyetle, rantabl yapılmasını, verimin daha da artmasını sağlayan bir çalışmadır." dedi.

Sanayi altyapısına yönelik yatırımlar da gerçekleştirdiklerini kaydeden Açıkgöz, bölgedeki organize sanayi bölgesi sayısının 8'den 18'e yükseldiğini, küçük sanayi sitesi sayısının da 38'e çıktığını dile getirdi.

Açıkgöz, bölge halkına hem ekonomik hem de sosyal destek sağlayacak projeleri sürdürmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.