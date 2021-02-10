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GAP Bölge Kalkınma İdaresi, güneş enerjisi projeleriyle örnek oluyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen yenilenebilir enerji projeleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sulamada kullanılan elektriğin karşılanması için çalışmalar yapılıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, güneş enerjisi projeleriyle örnek oluyor
AA

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen yenilenebilir enerji projeleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sulamada kullanılan elektriğin karşılanması için çalışmalar yapılıyor.

GAP kapsamındaki yatırımların planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hizmet veren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ),yürüttüğü çalışmalarla bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Çalışmalar kapsamında bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve özellikle sulamada yaşanan enerji sorununu çözmek için kurumlarla iş birliği yapan GAP BKİ, güneş enerjisi alanında desteklediği pilot projelerle yatırımcı ve üreticilere örnek oluyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, AA muhabirine, GAP'ın dünyanın en büyük bölgesel kalkınma programlarından biri olduğunu söyledi.

GAP'ın koordinasyonu, izlemesi ve değerlendirilmesinin kurumları tarafından yapıldığını anlatan Açıkgöz, "Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak her alanda projeler geliştiren, yenilikçi, model olabilecek çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Açıkgöz, kurum olarak kuruldukları 1989 yılından beri özellikle sürdürebilirliğin sağlanması ve kaynak verimliğinin artırılması için projeler hazırlayıp sürdürdüklerini belirtti.

Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına yönelik yürüttükleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi'nin bunlardan biri olduğunu kaydeden Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi ile aslında bölgeyi bir yeşil enerji bölgesi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği üzerinde araştırma ve geliştirme yapılması için Harran Üniversitesi bünyesinde GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi kuruldu. Enerji verimliliği konusunda bu alanda danışmanlık firmalarının kurulmasına yönelik bir kuluçka merkezi de kurduk. Yani bölgede yenilenebilir enerji kaynağı olarak gördüğümüz güneşin, rüzgarın, suyun, bitkisel ve hayvansal atıkların değerlendirilmesine yönelik birçok pilot proje uyguladık. Bu pilot projeler şu anda özel sektör tarafından da örnek alınıp bölge genelinde daha büyük kapsamlı uygulamalara dönüşmüş durumda."

- "Kanal üstü GES'le 500 dekar sulanıyor"

Açıkgöz, bölgenin özellikle güneş enerjisi bakımından büyük bir potansiyelinin bulunduğuna dikkati çekti. Bu potansiyeli değerlendirmek için birçok pilot proje hazırladıklarını anlatan Açıkgöz, bu örnek projelerle alternatif enerji kaynağı oluşturduklarını vurguladı.

"Biz güneş enerjisini özellikle sulamada değerlendirmeye yönelik pilot projeler geliştirdik." diyen Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Bu projelerin içerisinde kuyulardan, sulama kanallarından, farklı mecralardan suyun tarlaya aktarılmasına yönelik bölgenin çeşitli yerlerinde güneş pilli sulama sistemleri kurduk ve çok olumlu sonuçlar aldık. Özellikle 100 metre derinliğindeki kuyuların bu şekilde güneş pilli mikro sulama sistemleriyle çok verimli bir şekilde görmüş olduk. Dolayısıyla bu çalışma sonuçlarının alanda uygulanmasına yönelik de çalışma devam ediyor. Bölgede şu anda sulamaya açılmış 580 bin hektarlık bir alanımız var. Ana ve yan kanallar üzerinde de bu güneş panellerinin tesis edilip bu alanda değerlendirilmesi çok önem arz ediyor."

Açıkgöz, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile örnek bir uygulama yaptıklarını aktararak, "Şu anda o pilot uygulama sayesinde yaklaşık 500 dekar alana sahip olan işletmemizin enerji ihtiyacı kanal üzerindeki güneş enerjisi panellerinden karşılanıyor. Dolayısıyla bu tür projelerin yaygınlaştırılarak bölgede her tarafta tesis edilmesi lazım. Bu anlamda bu yönde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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