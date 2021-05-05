"GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da kuraklık çiftçileri endişelendiriyor

AA

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki Şanlıurfa'da, mart ve nisan aylarında yağışın yeteri kadar düşmemesi nedeniyle hububat üreticileri verim kaybı endişesi yaşıyor.

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından önemli merkezlerden olan Şanlıurfa'nın verimli arazilerinden ülkenin mercimek üretiminin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u ve arpanın ise yüzde 11'i yapılıyor.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, şubat, mart ve nisan ayında yağışların mevsim normallerinin altında gerçekleşmesiyle çiftçiler kuraklık endişesi yaşıyor. Bölgede yaklaşan hububat hasadında özellikle sulanmayan kırsal alanlarda rekoltenin geçen yıla göre düşmesi bekleniyor.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, bölgede hububat verimi için çok önemli olan mart-nisan yağışlarının mevsim normallerinin çok altında olması nedeniyle hissedilir verim kayıplarının olacağını belirtti.

Kuraklığın dünyada ciddi anlamda sorun teşkil ettiğini ifade eden Çullu, "Önemli bir bölümü yarı kurak bir iklime sahip olan ülkemizde kuraklığın etkisi daha fazla olmaktadır. Son 20 yıl içinde 4-5 kez meydana gelen kuraklık önemli rekolte düşüşlerine neden oldu. Özellikle sulama imkanı olmayan ve tamamen yağışa bağlı olan kırsal alandaki çiftçilerimiz kuraklıktan çok daha fazla etkilenmektedir." dedi.

- Bitki gelişiminde yüzde 40 azalma var

Bu yıl yağışların yetersiz olduğuna dikkati çeken Çullu, şöyle konuştu:

"Bu yıl 2021 yıl sezonu içerisinde maalesef yağış yine düzensiz gitti. Sulanmayan alanlarda kırsal bölgelerdeki ürünlerde ciddi problem var. GAP bölgesi, Türkiye'nin en sıcak alanların başında geliyor. Yağış düşmeyince özellikle bu bölgede ekimi yapılan buğday, arpa, nohut ve mercimek yeteri kadar nemi bulamadığı zaman gelişemiyor. Şu ana kadar kırsal bölgelerde yağışın düzensiz olması nedeniyle başaklanma yeterli derece olmadı. Bitkiler hala çok cılız durumda, boy atamadı. Bu da doğrudan verimi etkileyecek. Bu yıl kırsal alanlarındaki arpa, buğday ve mercimek veriminde ciddi anlamda azalmalar bekliyoruz. Bunun da rekolteyi de etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Genelinde bitkileri incelediğiniz de gelişimlerinde en az yüzde 40 bir azalma görülüyor. "

- Yetersiz yağışlar meraları cılız bıraktı

Yağışların sadece tarımı değil hayvancılığı da olumsuz etkilediğini vurgulan Prof. Dr. Çullu, "Hayvancılık yapan çiftçilerimiz sıkıntı içerisinde. Özellikle merada otlar bir karışı dahi bulamadı. Bu yıl meralar neredeyse 1 ay daha erken kurumaya başladı. Bu hayvancılık manasında büyük bir dezavantaj. Bununla birlikte süt üretimi, peynir üretimi ciddi anlamada etkilendi. Yaşanan kuraklık çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar için ciddi dezavantaj oldu. Bu yıl meydana gelen bu kuraklık meralar yanında hububat verimini dolayısıyla saman verimini de etkileyecektir."diye konuştu.

Prof. Dr. Çullu, Türkiye'de su kaynakların doğru kullanılması için acil eylem planların yapılması gerektiğini vurguladı.

- "Verimin düşük olacağını tahmin ediyoruz"

Viranşehir ilçesinde 40 yıldır hayvancılık yapan Emin Tilhe, bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle meralarda yeteri kadar ot bulamadıklarını ve hayvanlarının aç kaldığını söyledi. Tilhe, "100'e yakın küçükbaş hayvanım var. Onları doyurmakta zorlanıyorum. Böyle giderse saman da bulamayacağız. Arpa, buğday mercimek olmadı mı saman da olmayacak, ya da çok pahalı olacak." dedi.

Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilik yana Müslüm Uslu, yağışların yetersiz olması nedeniyle bu yıl buğday, arpa ve mercimek veriminde ciddi düşüş beklediklerini dile getirdi.

Çiftçilerden Murat Ayneli ise sezonun ilk arpa hasadının yapılmaya başlandığını belirterek, "Bölgemizde hasat sezonu başladı. Yağışlar yetersiz olduğu için verimin düşük olacağını tahmin ediyoruz. Çiftçilerimiz zor durumda. İnşalah bereketli bir yıl geçiririz." ifadesini kullandı.