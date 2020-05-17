Garajında tuttuğu otomobiline 40 yıldır gözü gibi bakıyor

AA

Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde oturan 79 yaşındaki Tan'ın 40 yıl önce İngiltere'de ateşe olarak görev yapan arkadaşı Orhan Aslanoğlu, o dönem 1980 model Ford Taunus satın aldı.

Türkiye'ye gelen arkadaşını ziyaret eden Tan, ilk gördüğü andan itibaren otomobili beğenerek arkadaşından satın almak istedi. Arkadaşı da kendisini kırmayarak otomobili Tan'a sattı.

Kendisinde özel bir yer edinen aracı adeta gözünden sakınan Tan, yaşadığı apartmanın boş alanına garaj yaparak aracı muhafaza etti.

Tan, haftada bir kez bakımı ile temizliğini yaptığı ve "evladım gibi" dediği aracına özel ilgi gösteriyor.

İsmail Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşının İngiltere'den Türkiye'ye dönerken yanında getirdiği otomobili çok beğendiğini söyledi.

- "Aracım benim için çok değerli"

Arkadaşından satın aldığı otomobili çok sevdiğini anlatan Tan, "Aracım benim için çok değerli. Bir insan evladına ne kadar tutkunsa benim için de bu aracın anlamı o manaya geliyor. Bu araç yaklaşık 40 yıldır bende, Allah'a şükürler olsun. Aracımla mazimle ilgili çok anım var." diye konuştu.

Tan, kentte 1983 yılında meydana gelen sel felaketinin ardından iş yerinden kurtarabildiği ürünleri otomobiliyle ilçeleri dolaşarak sattığını ve her zorluğunda aracının yanında olduğunu ifade etti.

Otomobiliyle ilgili çok anısının olduğunu dile getiren Tan, "Arabamın sağlığı için evimin önüne garaj yaptım. Arada bir çalıştırıyorum. Gezmek veya bir yere gitmek gibi bir işim yok. Aracımı benden satın almak isteyenler oldu ama aracıma o kadar kalpten bağlıyım ki benim için bir evlat gibi. Ondan ayrılmam mümkün değil. Allah benden ayırmasın." dedi.