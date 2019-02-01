Konsolide finansal tablolarına göre, bankanın aktif büyüklüğü 399 milyar 153 milyon 601 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 311 milyar 176 milyon 277 bin TL oldu.

Bankanın, aktif karlılığı ise yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşti.

Garanti Bankası'nın net karı 6 milyar 706 milyon 605 bin TL olurken, yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, beklenen zarar karşılıkları ve diğer karşılıklar dahil, toplam 13 milyar 42 milyon 863 bin TL karşılık ayrıldı.

Bankanın özkaynakları 46 milyar 886 milyon 842 bin TL seviyesine ulaşırken, ortalama özkaynak karlılığı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.

SERMAYE YETERLİLİĞİ ORANI YÜZDE 16,52 OLDU

Toplam krediler, YP krediler ve TL krediler pazar payları sırasıyla yüzde 10,6, yüzde 10 ve yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.

Tüketici konut kredileri pazar payı yüzde 12,2 seviyesinde ve tüketici kredi kartları hariç bireysel krediler pazar payı yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşirken, müşteri mevduatı 238 milyar 854 milyon 659 bin TL, müşteri mevduatı pazar payı yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti.

Sermaye yeterliliği oranı yüzde 16,52 seviyesinde gerçekleşen bankanın, donuk alacak oranı yüzde 5,18 seviyesinde geldi.

"DESTEĞİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada finansal tabloyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "2018 yılı gerek ekonomimiz gerek sektörümüz için hareketli geçen bir yıldı. Proaktif yönetimimiz, yetkin çalışan kaynağımız ve ihtiyatlı risk politikalarımızla güçlü bilanço yapımızı korurken, ekonomiye katkı sağlamaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Yüksek sermaye yeterlilik rasyosunun verdiği güvenle ülke ekonomisine 311 milyar TL katkıda bulunduklarını belirten Erbil, yılı, TL kredilerde, özel bankalar arasında tüm ürünlerde pazar payı kazanarak kapattıklarını kaydetti.

Bireysel kredi ve kredi kartlarındaki lider pozisyonlarını koruduklarını aktaran Erbil, fonlama tarafında da mevduat odaklı ve dengeli yaklaşımlarının artarak devam ettiğini kaydetti.

Yıl başından bu yana kredi mevduat oranlarını 14 puan iyileştirdiklerini ifade eden Erbil, "Borçlanma programı çerçevesinde son çeyrekte yurt dışı piyasalardan toplam 1,3 milyar doları aşan finansman sağladık. Bu işlem, 2018’in son çeyreğinin en uzun vadeli ve en yüksek montanlı borçlanması oldu. Ülke ekonomisine sağladığımız katkının gururunu yaşarken, elde edilen fonlamayla piyasaya sağladığımız bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Erbil, Garanti Bankası'nın çalışmalarının uluslararası çevrelerden de takdir görmesinin gurur verici olduğunu belirterek, dijital dönüşüm ve müşteri deneyimi alanındaki yenilikçi projeleriyle, World Finance Magazine tarafından bankanın, "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası" ve Garanti Cep'in ise, "Türkiye’nin En iyi Mobil Uygulaması" ödüllerine layık görüldüğünü hatırlattı.

Erbil şöyle devam etti:

"2018 yılında tüm şubelerimizin yeni şube ve hizmet modelimiz çerçevesinde dönüşümünü tamamladık. Bu yeni model ile saha yapımızın etkinliğini artırarak müşterilerimize daha hızlı çözümler sunmayı ve daha kaliteli bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Şubelerimizin yanı sıra dijital kanallarımızı da yeni teknolojilerle daha entegre hale getirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Makro gelişmelerden bağımsız olarak, stratejimizin temelini oluşturan müşterilerimiz ve iş modelimize yönelik yatırımlarımızla sektördeki dönüşüme öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."