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Garanti BBVA emekli promosyon kampanyasında Ekim ayı fırsatları!

Emekli maaşlarına Temmuz ayında gelen son zam sonrasında bankaların emekli promosyon fırsatları binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından merak ediliyor. Ekim ayı Garanti BBVA promosyon ödemeleri hakkında detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

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  • Garanti Bankası güncel emekli promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Garanti BBVA emekli promosyon Ekim kampanyaları ve ücretleri

    Süresi uzatılan emekli promosyon kampanyaları için emeklilerin fırsat arayışı tüm hızıyla devam ediyor. İşte 2022 Garanti Bankası emekli promosyon ödemeleri hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • Garanti Bankası güncel emekli promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Garanti BBVA emekli promosyon Ekim kampanyaları ve ücretleri

    GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

    Garanti BBVA’da emekli maaşı 1500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.000 TL, 1.500 – 2.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.000 TL ve 2.500 TL ve üstünde olan emeklilerimize 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

    Promosyon avantajından 1 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir. Promosyon ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar. Promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.

    Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilerimiz promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.
  • Garanti Bankası güncel emekli promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Garanti BBVA emekli promosyon Ekim kampanyaları ve ücretleri

    Promosyon ödemeniz Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi’ni imzalamanızın ardından Garanti BBVA’ya ilk maaşınızın yatmasına istinaden ilk 3 iş günü içinde yapılır. Promosyon ödemesine konu olan maaş için taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapılamaz.

    Taahhüt süresi boyunca vefat dışında SGK tarafından promosyona konu gelir veya aylık ödemenin kesilmesi, gelir veya aylığın farklı bir kuruma taşınması, herhangi bir nedenle taahhüt süresi dolmadan taahhüdü sonlandırdığınızda promosyon ilişkisi de sonlandırılır. Bu durumda kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurularak ödenen promosyon tutarı bankamızın yazılı bildirimine gerek kalmaksızın yöntemler ile iade edilir. *Yapılan promosyon ödemesinin kalan süreyle orantılı kısım.
  • Garanti Bankası güncel emekli promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Garanti BBVA emekli promosyon Ekim kampanyaları ve ücretleri

    Emekli maaşını kuruşu kuruşuna çekmek isteyen müşterilerimizin işlemlerini Garanti BBVA ATM üzerinden Paracard ile yapması ve Para Çekme > Bakiyenin Tamamı adımlarını takip etmesi gerekmektedir. Uygulama işlem yapılan Garanti BBVA ATM’sinde bulunan madeni para stokuyla sınırlıdır. ATM’de yeterli madeni para bulunmadığında kuruşu kuruşuna ödeme yapılamayabilir.

    Maaşını bankamıza taşımak isteyen emeklimizden emekli maaşı haricindeki gelirleri için belge talep edilebilir. Dilerseniz siz de sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğrayabilir ve emekli maaşınızı Türkiye’nin dört bir yanında yaygın Garanti BBVA şubelerinden ve Garanti BBVA ATM’lerinden dilediğiniz zaman kolaylıkla çekebilirsiniz.

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