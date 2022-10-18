GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA’da emekli maaşı 1500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.000 TL, 1.500 – 2.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.000 TL ve 2.500 TL ve üstünde olan emeklilerimize 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Promosyon avantajından 1 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir. Promosyon ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar. Promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilerimiz promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.