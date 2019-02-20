Konuyla ilgili internet sitesinden duyuru yapan banka müşterilerini de SMS'le bilgilendirdi, olası nakit ihtiyaçları için önceden nakit para çekilmesi uyarısında bulundu.

Banka'nın internet sitesinde yayınladığı mesajda şöyle denildi:

"Değerli müşterilerimiz,

22 Şubat Cuma gününü 23 Şubat Cumartesi’ye bağlayan gece yeni veri merkezimize sistem geçişi yapacağız. Bu çalışma sırasında, Türkiye saati ile 03:00 ile 05:30 saatleri arasında, size geçici olarak hizmet veremeyeceğiz.

Kesinti nedeniyle geçici olarak kullanılamayacak ürün ve hizmetlerimiz;

Garanti Cep

Garanti İnternet

Garanti One

Tüm Paramatikler

Alo Garanti

BonusFlaş

Tüm Garanti kredi ve banka kartları

Garanti.com.tr de dahil olmak üzere tüm resmi internet sitelerimiz

24 saat açık olan Atatürk Havalimanı Şubemiz

Garanti üye iş yerlerindeki POS cihazlarımız

Kesinti öncesinde aşağıdaki konulara dikkat etmenizi rica ederiz

Bu saat aralıklarındaki olası nakit ihtiyaçlarınız için önceden nakit para çekiniz.

Önceden planladığınız yatırım, döviz alımı veya para transferi vb. işlemlerinizi bu saat aralıklarından daha önce ya da sonrası bir zaman için yeniden planlayınız.

Eğer üye iş yeri sahibiyseniz, Garanti POS cihazlarını, Garanti kredi ve banka kartlarını bu saatler içinde kullanamayacağınız konusunda müşterilerinizi bilgilendiriniz.

Çalışmamız tamamlandığında tüm bankacılık işlemlerinizi aynı şekilde yapmaya devam edebilirsiniz." denildi.