Konuyla ilgili internet sitesinden duyuru yapan banka müşterilerini de SMS'le bilgilendirdi, olası nakit ihtiyaçları için önceden nakit para çekilmesi uyarısında bulundu.
Banka'nın internet sitesinde yayınladığı mesajda şöyle denildi:
"Değerli müşterilerimiz,
22 Şubat Cuma gününü 23 Şubat Cumartesi’ye bağlayan gece yeni veri merkezimize sistem geçişi yapacağız. Bu çalışma sırasında, Türkiye saati ile 03:00 ile 05:30 saatleri arasında, size geçici olarak hizmet veremeyeceğiz.
Kesinti nedeniyle geçici olarak kullanılamayacak ürün ve hizmetlerimiz;
Garanti Cep
Garanti İnternet
Garanti One
Tüm Paramatikler
Alo Garanti
BonusFlaş
Tüm Garanti kredi ve banka kartları
Garanti.com.tr de dahil olmak üzere tüm resmi internet sitelerimiz
24 saat açık olan Atatürk Havalimanı Şubemiz
Garanti üye iş yerlerindeki POS cihazlarımız
Kesinti öncesinde aşağıdaki konulara dikkat etmenizi rica ederiz
Bu saat aralıklarındaki olası nakit ihtiyaçlarınız için önceden nakit para çekiniz.
Önceden planladığınız yatırım, döviz alımı veya para transferi vb. işlemlerinizi bu saat aralıklarından daha önce ya da sonrası bir zaman için yeniden planlayınız.
Eğer üye iş yeri sahibiyseniz, Garanti POS cihazlarını, Garanti kredi ve banka kartlarını bu saatler içinde kullanamayacağınız konusunda müşterilerinizi bilgilendiriniz.
Çalışmamız tamamlandığında tüm bankacılık işlemlerinizi aynı şekilde yapmaya devam edebilirsiniz." denildi.
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