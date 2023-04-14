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Garanti BBVA karbonsuzlaşma hedeflerini açıkladı

2030 yılı ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıklayan Garanti BBVA, 2050'ye kadar borç verme ve yatırım portföylerini net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt etti

Garanti BBVA ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıkladı
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2021 yılında aynı zamanda Türkiye'de kömürden çıkış taahhüdü veren ilk banka olan Garanti BBVA, kömür santralleri ve madenleri ile ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğini ve portföyündeki kömür faaliyetlerine ilişkin riskini en geç 2040 yılına kadar sıfırlayarak sektörden tamamen çıkmış olacağını kamuoyuyla paylaştı.

Garanti BBVA'nın, 2022 yılında ise kömürden çıkış taahhüdünü bir adım öteye taşıyarak diğer karbon yoğun sektörler için de PACTA (Paris Anlaşması Sermaye Geçişi Değerlendirmesi) metodolojisi ile uyumlu ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıklayan Türkiye'den ilk banka olduğu kaydedildi.

Banka, enerji, otomotiv, demir-çelik ve çimento sektörleri için 2022 güncel risk ağırlıklı emisyon yoğunluklarını ve 2030 yılına kadar bu sektörler özelindeki azaltım hedeflerini belirleyerek iklim değişikliği ile mücadeledeki kararlılığını sürdürüyor.

Konuya ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "2050 yılı taahhütlerimizi yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun için elimizdeki verileri gözden geçiriyor, karbonsuzlaşma hedefimiz kapsamında bulunduğumuz yeri ve ulaşmak istediğimiz hedefe hangi mesafede olduğumuzu düzenli olarak analiz ve takip ediyoruz. Taahhüt ettiğimiz net sıfır hedefine ulaşmak için karbon yoğun sektörler özelinde 2030 yılı ara dönem hedeflerimizi planladık. PACTA metodolojisi kapsamında belirlediğimiz hedeflerle müşterilerimizin karbonsuzlaşma süreçlerindeki gelişimlerini takip ediyor, bu yolda yeni teknolojiler ve üretim metotlarına yapacakları yatırımlara yönelik finansal destekler sunuyoruz" dedi.

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