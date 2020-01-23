Kısa bir süre önce isim değişikliğine giden Garanti BBVA'nın mesai saatleri, bankada işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
GARANTİ BBVA MESAİ SAATLERİ 2020
Garanti BBBVA'nın tüm şubelerinde mesai sabah saat 09.00'da başlar. Saat 12.30-13.30 arasında ise öğle tatili verilir. Garanti BBVA şubeleri, akşam saat 17.00'ye kadar hizmet vermeye devam eder.
Garanti BBVA; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda kapalıdır.
GARANTİ BBVA ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Garanti BBVA Genel Müdürlüğü Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bankanın genel müdürlüğüne 0212 318 18 18 numarasından ulaşabilirsiniz.
Garanti BBVA müşteri iletişim merkezi için 444 0 333 numaralı hattı arayabilir, bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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