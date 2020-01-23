Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

Garanti BBVA çalışma saatleri 2020! Garanti BBVA saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Garanti BBVA'da işlem yapmak isteyen pek çok kişi, banka şubelerinin mesai saatlerini merak ediyor. Peki Garanti BBVA saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte Garanti BBVA'nın çalışma günleri ve açılış-kapanış saatleri...

Garanti BBVA çalışma saatleri

Kısa bir süre önce isim değişikliğine giden Garanti BBVA'nın mesai saatleri, bankada işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

GARANTİ BBVA MESAİ SAATLERİ 2020

Garanti BBBVA'nın tüm şubelerinde mesai sabah saat 09.00'da başlar. Saat 12.30-13.30 arasında ise öğle tatili verilir. Garanti BBVA şubeleri, akşam saat 17.00'ye kadar hizmet vermeye devam eder.

Garanti BBVA; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda kapalıdır.

GARANTİ BBVA ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Garanti BBVA Genel Müdürlüğü Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bankanın genel müdürlüğüne 0212 318 18 18 numarasından ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA müşteri iletişim merkezi için 444 0 333 numaralı hattı arayabilir, bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Evde bakım parası yatan iller listesi! 23 Ocak 2020 evde bakım maaşı yatan iller
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller listesi 23 Ocak
Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2020 Buzağı destekleri
MERAK EDİLENLERBuzağı destekleri ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 Emekli maaş farkları
MERAK EDİLENLEREmekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
İlave tediye tarihleri 2020! Tediye 2020 ödeme tarihleri belli mi? Ocak tediyeleri ne zaman?
MERAK EDİLENLERİlave tediye tarihleri 2020!
Denizbank saat kaçta açılır, kaçta kapanır? - Denizbank çalışma saatleri 2020
MERAK EDİLENLERDenizbank saat kaçta açılır, kapanır?
Citibank çalışma saatleri 2020 - Citibank saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta sonu mesai saati
MERAK EDİLENLERCitibank çalışma saatleri 2020
kredi faiz oranları düşecek mi 2020! Ziraat, Vakıfbank, Halkbankası faiz oranları ne kadar? Banka banka faiz oranları
MERAK EDİLENLERFaiz oranları ne kadar oldu?
Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin kişisi Bernard Arnault oldu
MERAK EDİLENLERBernard Arnault kimdir?
Kredi faiz oranları 2020 tüm bankalar! Ziraat, Vakıfbank, Halkbankası faiz oranları düşer mi? Banka banka faiz oranları
MERAK EDİLENLERFaiz oranları ne kadar oldu?
Emekli promosyon ücreti ne kadar olacak? 2020 Emekli promosyonları ne zaman belli olur?
MERAK EDİLENLEREmekli promosyon ücreti ne kadar olacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X