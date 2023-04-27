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Garanti BBVA'dan 15.5 milyar TL net kâr

Garanti BBVA'nın, konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında net karı 15,5 milyar TL oldu

Garanti BBVA'dan 15.5 milyar TL net kâr
AA

Garanti BBVA, 31 Mart 2023 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü 1,5 trilyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 1,1 trilyon TL oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti, aktiflerin yüzde 70'i mevduatlar ile fonlanıyor.

Müşteri mevduatı tabanı yılın ilk 3 ayında yüzde 14 büyüme ile 1 trilyon TL oldu.

Sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,9, özkaynak kârlılığı yüzde 38,2, aktif karlılığı ise yüzde 4,5 seviyelerinde gerçekleşti.

'2023 HAREKETLİ BAŞLADI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Ülke olarak en sıkıntılı dönemi yaşadığımız bir çeyreği bitirdik." ifadelerini kullandı.

Çok büyük bir felaketle karşılaşıldığını, kurum olarak ilk önceliklerinin yöre insanı ve çalışanlarına devlet ve bütün paydaşlarıyla maddi manevi destek olmak olduğunu belirten Baştuğ, şunları kaydetti:

"Şu an en büyük ev ödevimiz sıkıntının halen devam ettiğini unutmadan insanlarımızın yanında olmak, her türlü desteğe devam etmektir. Bankacılık faaliyetlerimizi değerlendirecek olursak, 2023 yılı global arenada hareketli başladı, resesyon, yüksek enflasyonla birlikte dünya çapındaki bankalarda yaşanan krizler, sağlam bankacılık sektörünün önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye'de bankacılık sektörü sağlıklı bilanço yapısı ile ülke ihtiyaçlarını destekleyecek güce sahiptir. Bununla birlikte, sektörün de ihtiyacı bir an evvel enflasyonun düşmesi, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makro yatırım ortamının tesis edilmesidir. Sermaye karlılıklarının enflasyonun altında olduğunu düşünürsek, sektörün güçlü sermayesini koruması ve ekonomik büyümeyi desteklemesi için sürdürülebilir karlılığın öneminin altını bir kez daha çizmek isterim."

Yoğun regülasyonların kredi büyümesinin yönünü ve boyutunu belirlemeye devam ettiğini, yılın ilk çeyreğinde ticari kredi büyümelerinde belirgin bir hız kaybı yaşanırken, tüketici kredileri ve kredi kartlarının normal büyüme trendine devam ettiğini aktaran Baştuğ, aktif kalitelerinin oldukça yüksek olduğunu, önlerindeki dönemde de bunu negatif etkileyecek bir gelişme beklemediklerini kaydetti.

Baştuğ, "Bununla birlikte her zaman olduğu gibi aşırı tedbirli karşılık politikamızı bu dönemde de sürdürdük. Sektörün mutlak değer olarak en yüksek karşılığını ayırdık." görüşünü bildirdi.

Baştuğ, müşteri kazanımının stratejik öncelikleri olmakla beraber, mevcut müşteride derinleşmenin çok daha fazla önem kazandığı bir dönemde olduklarını belirtti.

Bu konuda en büyük yardımcılarının dijitalleşme, veri ve yapay zeka olduğuna işaret eden Baştuğ, "2022 sonunda sektörde öncü olarak başlattığımız açık bankacılık servisiyle müşterilerimize kanal, zaman ve mekan bağımsız şekilde hareket edebilme imkanı sağlıyoruz. Dijitalleşmeyi tüzel müşterileri de içine dahil edecek şekilde en üst düzeye taşıdık, önümüzdeki dönem sektörden ayrışan bu özelliğimizle müşterilerimize daha fazla katkıda bulunmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Banka olarak, ana stratejilerinin başında gelen sürdürülebilirliğin, finansmanın ötesinde boyutlara taşındığını, müşterileri bilgilendirmek, gelecekle alakalı aksiyonlar almak ve çok ciddi taahhütlere imza atmak gibi önemli ana önceliklerinin olduğunu anlatan Baştuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Paris Anlaşması Sermaye Geçişi Değerlendirmesi (PACTA) metodolojisiyle uyumlu ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıklayan Türkiye'den ilk banka olduk. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 8 yıldır üst üste yer alarak, dünya sıralamasında 5. en yüksek skoru aldık. 2022 yılında başladığımız İhracatta Sürdürülebilir Gelecek buluşmalarına ise devam edeceğiz. Garanti BBVA olarak, güçlü bilançomuz ve yetkin insan kaynağımızla müşterilerimizin yanında olmaya, paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz. Bankamızın yılın ilk çeyreğinde ulaştığı sonuçlarda büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarıma, bizi destekleyen, güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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