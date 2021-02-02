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Garanti BBVA'dan solarçatı için alışveriş kredisi

Garanti BBVA, Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ürününü hayata geçirdi. Solarçatı’yla iş birliği yapan Banka müşterilerine sunduğu hızlı sonuçlanan alışveriş kredisini Bireysel Çatı GES sürecine uyarlayarak kolay bir şekilde yenilenebilir enerji kredisi kullanılmasına imkân veriyor.

Garanti BBVA'dan solarçatı için alışveriş kredisi
HABERTURK.COM

Garanti BBVA, Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ürününü hayata geçirdi. Solarçatı’yla iş birliği yapan Banka müşterilerine sunduğu hızlı sonuçlanan alışveriş kredisini Bireysel Çatı GES sürecine uyarlayarak kolay bir şekilde yenilenebilir enerji kredisi kullanılmasına imkân veriyor. Böylece çatı tipi güneş enerjisi yatırım yapmak isteyip de bürokratik süreçlerde zorlanan konut sahibi veya site yöneticilerinin uygulamalarını kolaylaştırıyor. Garanti BBVA Bireysel Çatı GES kredileri için avantajlı faiz oranları sunarken, iş birliği kapsamında Solarçatı alışveriş kredisi kullanan Garanti BBVA müşterilerine özel %5’e varan indirimler uyguluyor ve bu sayede müşterilerin kredili alımlarda maliyetleri azaltılmış oluyor.

Çatı güneş enerjisi sistemi (GES) bina ve konutların elektriğini güneşten üretmeye imkân sağlıyor. Elektrik üretimi için başvurulabilecek en çevre dostu yöntemlerden biri olan güneş panelleri, yaz ve kış, gün ışığının olduğu her an enerji sağlıyor. Herhangi bir yakıt kullanmayan güneş panelleri 25 yıl elektrik üretiyor. Evine çatı paneli kurarak elektrik faturası ödemeyen kullanıcılar ürettiği fazla enerjiyi geri satarak gelir de elde edebiliyor. Tüketimden fazla elektrik üretilen aylarda, fazla enerji şehir şebekesine gönderilirken geliri kullanıcının banka hesabına yatıyor. Kullanıcılar, tüketilen elektriğin üretilenden fazla olduğu aylarda ise sadece aradaki farkı ödüyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Garanti BBVA olarak 15 yılı aşkın süredir sürdürülebilir finans kapsamında hayata geçirmiş olduğumuz yenilikçi ürünlere bir yenisini daha ekledik. Yenilenebilir enerjiye sağladığımız 5,2 milyar ABD Doları’nın üzerinde finansman desteğiyle bu yatırımların ülke genelinde yaygınlaşmasında önemli rol aldık. Şimdi de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Bankamızda kullanılan alışveriş kredisi ürününü Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) sürecine uyarladık. Sektörümüze öncülük yaparak proje finansmanı seviyesinde geliştirdiğimiz yenilenebilir enerji sektörünü bireysel yatırımlarla yaygınlaştırabileceğimiz için mutluyuz. Müşterilerimiz bina veya konutuna kuracağı Çatı GES ile karbon salımı yapmayacak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamış olacak. Aynı zamanda üretim fazlası elektrikten gelir elde edebilecek. Solarçatı ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ve yeni kredi ürünümüz sayesinde bireysel müşterilerimiz 5 dakikada krediye ulaşıp uygun taksitlerle çatılarına güneş paneli kurabilecek.” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten ise şunları aktardı: “Garanti BBVA olarak, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve yenilenebilir enerjideki payını artırmak amacıyla Bireysel Çatı GES kredisini hayata geçirdik. Konutlarına ve binalarına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Bu ihtiyacı karşılamak için Solarçatı’yla iş birliği yaptık. Elektriğini yenilenebilir enerjiden sağlayacak kullanıcılar kendi elektriğini üreterek elektrik faturası ödemek zorunda kalmayacak. Hatta ürettiği fazla enerjiyi şehir şebekesine satabilecek. Yeni ürünümüzle müşterilerimiz aylık tüketimlerine uygun paketlerden dilediğini seçerek dünyamıza dost enerji üretimi ve tüketimi gerçekleştirebilecek. Bu kredi paketimizle bireysel düzeyde yaygınlaşacak güneş paneli uygulamalarının Türkiye’nin enerji tüketimine getireceği katkıyı görmek için de sabırsızlanıyoruz.”

Yeni kredi ürünüyle ilgili bilgi veren Solarçatı CEO’su Utku Korkmaz, “Güneş enerjisinden elektrik üretim maliyetleri son 10 yılda yaklaşık10 kat azaldığı için artık çok düşük ücretlerle GES kurulabiliyor. GES ile birlikte kurulacak solarbatarya sistemi elektrik kesintilerinden kurtulmaya imkân sağlıyor. Öte yandan elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla elektrik giderlerinin 3 kat artmasını öngörüyoruz. Isınmak için doğalgaza karşı önemli bir alternatif olan GES kurulumuyla elektriğin yanı sıra doğalgaz ve akaryakıt giderlerinden de tasarruf edilebilecek. Evine Çatı GES kurarak aylık 1.654 TL’den başlayan fiyatlarla elektrik faturası öder gibi taksitle sistemin sahibi olacak kullanıcılar, 25 yıl boyunca elektrik faturası ödemeyecek. Solarçatı olarak, güneş paneli kurulumunun yanı sıra, üretilen fazla elektriğin şebekeye satışı için gerekli tüm izinlerin alınmasını da sağlıyoruz.” şeklinde konuştu

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