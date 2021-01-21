Garanti BBVA'dan temiz enerji karma fonu

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Garanti BBVA, temiz/yenilenebilir/alternatif enerji teknolojilerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmasına imkân veren Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon’u hizmete sundu.

Temiz Enerji Fonu portföyünde hem yerli hem de yabancı varlık ve işlemlere yer veriyor. Fonun temiz/yenilenebilir/alternatif enerji teknolojilerine katkı sağlayan ve alt sektörler olarak; gelişmiş malzemeler, yenilenebilir elektrik üretimi (güneş, rüzgâr, jeotermal su gücü vb.) enerji zekâsı (akıllı binalar, akıllı sayaçlar vb.),enerji depolama ve dönüştürme (gelişmiş piller, elektrikli araçlar vb.) faaliyetlerinde bulunan şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yapması planlanıyor.

Birikimlerini değerlendirirken dünyadaki ve Türkiye’deki trendleri takip ederek, bu gelişen alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin sermaye piyasası araçlarına portföyünde yer vermek isteyen tüm yatırımcılar bu fona alt limit olmaksızın kolaylıkla yatırım yapabilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Dünyada ve ülkemizde giderek önem kazanan temiz enerji yaklaşımı, geleneksel enerji kaynaklarından, temiz/yenilenebilir/alternatif enerji kaynaklarına geçişi hızlandırıyor. Bugüne kadar yenilenebilir enerjiye 5,2 milyar ABD Doları’nın üzerinde finansman desteği sağlayarak, bu yatırımların ülke genelinde yaygınlaşmasında önemli bir rol aldık. Bu yatırımlar, gelecek nesiller için sürdürülebilir yaşam koşulları ve daha temiz bir dünyaya katkı sağlarken, bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin de piyasa değeri giderek arttığı için, yatırımcılar açısından önemli bir fırsat haline geliyor. Trendleri yakından izleyen Garanti Portföy yenilikçi ve yatırımcıların alternatif ürün beklentilerini karşılayan fonlarıyla, bu konuda bir ilke imza attı. Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon ile sektöre öncülük ederek temiz enerji trendine uygun bir yatırım fonu geliştirdik. Temiz enerji alanına yatırım yapmayı önemseyen müşterilerimiz, bugünden geleceğe cazip getiri potansiyelinin olduğuna inandığımız bu alanı tercih ederek birikimlerine değer katabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artarken, sektöre öncülük ettiğimiz yeni Temiz Enerji Fonu ile müşterilerimiz hem yatırım yapacak hem de dünyamızın geleceğine katkı sağlayacak. Garanti BBVA olarak piyasaları yakından izleyerek değişen koşullarda yatırımcılarımıza en uygun ürünleri tasarlamaya devam edeceğiz.” dedi.