Garanti BBVA, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) uyum sürecinde Türkiye'deki yatırımların önünü açmak ve ihracat süreçlerine destek olmak amacıyla başlattığı 'İhracatta Sürdürülebilir Gelecek' buluşmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Bursa'da düzenlenen buluşmaların beşinci durağı sanayi çeşitliliğiyle dikkat çeken illerden Adana oldu.

Türkiye'nin ihracatında önemli bir yeri olan Adana'da faaliyet gösteren şirketlerin önde gelenlerini bir araya getiren etkinlikte AYM ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’yla (SKDM) ilgili bilgiler verildi. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ'un ev sahipliğine gerçekleşen buluşmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Etem Karakaya AYM ile SKDM'nin ekonomik boyutları ve çözüm önerileri üzerine bilgi verirken, Dr. Mahfi Eğilmez de ekonomi alanında değerlendirmelerde bulundu.

REKLAM "ENFLASYONDA FAİZ İNDİRİMİ SON ÇEYREKTE GERÇEKLEŞEBİLİR" Etkinlikte yerel seçimler sonrası yabancı sermaye girişi, faiz beklentisi ve mevduat faizlerine yönelik soruya yanıt veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ "Seçimden sonra her seviyede siyasi otoritenin programa sahip çıktığı teyit edebiliriz. Hem Merkez Bankası hem Hazine ilginin herkes politikanın arkasında durduğunu çok net hissettirdikten sonra içeride dışarıda bir anda pozitif bir mod oldu. Onun etkisiyle iki tane şey oldu. Evet, kurun stabil olduğu çok net görüldükten sonra ciddi şekilde artar. Yani başlarda bu boyutta değildi şu an önemli miktarda para giriyor içeriye. En büyük miktar swap ile gelen para, ikinci büyük para Türk eurobondlarına geldi. Sonrasında ise TL Hazine bonolarına ve borsaya geldi. Bu gelen paraların hepsi önce yatırım için gelen paralar değil tabii, bu kadar kısa sürede bunu beklemek de doğru olmaz. Onun daha vakti var. 2024'ü böyle bitirip, 2025 ile ilgili çok ciddi ve sağlıklı mesajlar verip bu politikaları devam edersek doğrudan yabancı yatırımların geleceğini tarihleri oralarda daha net görebiliriz" diye konuştu.

Enflasyon beklentilerine yönelik soruya yanıt veren Baştuğ, enflasyonun Mayıs ayında zirveyi görmesi beklendiğini ve yılın ikinci yarısında düşüş trendine gireceğini belirtti. Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefinin yüzde 38 – 42 bandında olduğunu vurgulayan Baştuğ, yüzde 45'ler civarında bir beklentisi olduğunu da ifade etti. Baştuğ, "Enflasyon sarmalından kalıcı olarak çıkmak için önümüzdeki yıl da aynı kararlılığın sürmesi ve yapısal reformlarla programın desteklenmesi kritik önemde" diye konuştu. Baştuğ, enflasyonda yüzde 40'lı seviyelerle birlikte faiz indiriminin de söz konusu olabileceğini, bunun da son çeyrekte gerçekleşmesini beklediklerini de ifade etti.

"KREDİ KARTLARIYLA İLGİLİ BÜYÜMENİN ÖNÜNE GEÇMELİ" Kredi kartı faizlerinin çok düşük kaldığını ve özellikle geçtiğimiz yıl herkesin buraya yüklendiğini söyleyen Baştuğ, kredi kartlarıyla alakalı büyümenin önüne geçmeye yönelik şeylerin yapılması gerektiğini belirterek "Geçen yılın büyümesi tüketimden geldi ve çılgınca bir tüketim yapıldı. Bunun baskılanması, düşmesi lazım" dedi. "İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE İÇİN 18 YILDIR ÇALIŞIYORUZ" Yatırım kredilerinden en fazla talebin enerji sektörünün geldiğini belirten Baştuğ, sürdürülebilir kredilerin toplam kredileri içerisindeki payına yönelik "Biz şu ana kadar 7 milyar euronun üzerinde bir kredi verdik sürdürülebilirlik kredileri kapsamında. Şu an Türkiye'de çalışan her rüzgar santralinin 4 tanesinden birini Garanti Bankası finanse etti. Burada muazzam işler yaptık. Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi çiftliklerini biz finanse etti. Burada çok ciddi bir ekip ve eleman farkımız var" ifadelerini kullandı.