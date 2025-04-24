Garanti BBVA Mobil Yenilendi: Daha Kolay, Kişiye Özel

Dijital bankacılıkta öncü Garanti BBVA, müşterilerinin hayatını daha da kolaylaştırmak amacıyla Türkiye’nin en sevilen mobil bankacılık uygulamalarından biri olan Garanti BBVA Mobil’i yeniledi. Yeni tasarımıyla sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunan uygulama, kişiselleşmiş bir deneyim ile finans yönetimini daha verimli hale getiriyor.

Uygulamada sunulan kişiye özel tavsiyeler ve hatırlatmalar müşterilerin finansal kararlarını daha bilinçli almalarına yardımcı oluyor. Örneğin, müşterinin Eğlence kategorisindeki harcamalarının geçen aya göre azaldığı tespit edildiğinde, aradaki farkı birikime yönlendirmesi için müşteriye öneride bulunuyor. Aynı zamanda müşterilerin harcama alışkanlıklarını analiz ederek, onlara ihtiyaç duyabilecekleri finansman çözümlerine dair teklifler sunuyor. Ödemelerdeki hatırlatmalar da finansal planlamayı kolaylaştırarak müşterilere ek rahatlık sağlıyor.

Özelleştirilebilir menü yapısı, müşterilerin uygulamayı kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemesine olanak tanıyarak zaman kazandırıyor. Müşteriler en sık kullandıkları uygulama özelliklerine ana ekrandan hızlıca ulaşarak sürtünmesiz bir deneyim yaşıyor.