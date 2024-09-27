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        Haberler İlandır Garanti BBVA Mobil’deki Aracım, Evim ve Seyahatim özelliğiyle tüm ihtiyaçlar tek noktada!

        Garanti BBVA Mobil'deki Aracım, Evim ve Seyahatim özelliğiyle tüm ihtiyaçlar tek noktada!

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        Giriş: 27.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:12
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        Garanti BBVA Mobil'deki Aracım, Evim ve Seyahatim özelliğiyle tüm ihtiyaçlar tek noktada!
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        Garanti BBVA, müşterilerinin her anında onlara eşlik etmek amacıyla, ihtiyaçlarına uygun esnek ve bütünsel çözümler sunarak yaşam alanlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

        Garanti BBVA, mobil uygulamasında yer verdiği yenilikçi çözümü Aracım özelliğinden sonra Evim ve Seyahatim menüsüyle de müşterilerinin tüm ihtiyaç ve harcamalarını tek noktadan izlemesine imkân sunuyor. Üstelik kişiye özel sunulan hatırlatmalar da, müşterilerin finansal günlük işlemlerinin takibini kolaylaştırarak bütçe yönetiminde zaman ve enerji tasarrufu yapmalarını sağlıyor.

        Garanti BBVA müşterileri, kiracı ya da sahibi olduğu evi, ‘Evim’ alanına kaydederek harcamalarını aylık olarak tek ekranda görebiliyor. Müşteriler faturadan, kiraya, marketten dekorasyon harcamalarına kadar her ay evi için ne kadar harcadığını kolaylıkla takip ederken, evine özel ve harcamalarını rahatlatacak kampanyalara da ulaşabiliyor. Üstelik vergi ödemesinden DASK başvurusuna tüm işlemler de buradan gerçekleştirebiliyor. Müşteriler, Evim üzerinden e-Devlet’te oturum açarak ikametgahını değiştirebiliyor, elektrik/su/doğalgaz abonelik işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Banka, müşterilerine eviyle ilgili akıllı hatırlatmalar da yapıyor.

        Seyahatim özelliği ile de pasaport randevusundan yurt dışı çıkış harç ödemesine, sağlık sigortasından kredi/kart işlemlerine ve mil durumuna kadar seyahatle ilgili tüm işlemler tek yerde sunuluyor. Müşteriler, seyahate çıkmadan önce ihtiyaç duyabileceği tavsiyelere göz atarak seyahatini planlamayı kolaylaştırıyor. Mil kazanımı gibi kampanyalar da yine bu sayfada sunularak müşterilerin seyahatlerini avantajla planlamaları sağlanıyor.

        Garanti BBVA Mobil’e plaka bilgilerini ekleyen müşteriler HGS, MTV, sigorta gibi tüm ürün ve ilgili işlemlerine Aracım sayfasından kolayca erişmenin yanı sıra araçlarının fotoğraflarını ekleyerek bu alanı kişiselleştirebiliyor. Akaryakıt, otopark, araç bakımı gibi tüm ilgili harcamalarını da yine bu alanda inceleyebiliyor. MTV ödemesi, trafik cezası gibi araca özel hatırlatmaların yanı sıra kasko ve trafik sigortası poliçe bitiş tarihi öncesi müşteriler sigortalarını yenilemek üzere bilgilendiriliyorlar.

        Garanti BBVA Mobil’den sunulan özellikler hakkında bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Bizim için, müşterilerimize fayda sunmak her şeyin başında geliyor. Teknolojideki öncülüğümüzle, bankacılığın ötesine geçerek yaşamın her noktasını kapsayan, akıllı çözümlerle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimiz için onların hayatını kolaylaştıran bir yol arkadaşı olabilmek. Ayrıca, farkında olmadıkları konularda hatırlatmalar yaparak finansal sağlıklarını korumalarına yardım etmek. Günümüz dünyasında her şey finansla iç içe geçtiği için yaşamlarının her anında hayatlarını kolaylaştıracak çözümlere de ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, sunduğumuz her ürün ve hizmeti müşterilerimizin hayatına değer katacak şekilde dönüştürmeye özen gösteriyor ve mobil uygulamamızı sadece bir işlem platformu olmanın ötesine taşıyoruz. Bu yenilikler, müşterilerimizin günlük ihtiyaçlarını kolaylaştırma amacımızın bir parçası olmakla birlikte, daha geniş bir vizyonun da temel yapı taşlarını oluşturuyor. Bugün sunduğumuz hizmetler, gelecekte hayatın her aşamasında müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak daha kapsamlı çözümlere doğru evrilecek. Garanti BBVA olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre esnek ve dinamik çözümler sunarak, yaşamlarının her anında onlara eşlik eden finansal yol arkadaşlığımıza devam edeceğiz ”dedi.

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