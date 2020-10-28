Garanti BBVA'nın net kârı 5 milyarı aştı

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Garanti BBVA, yılın ilk 9 ayına ait finansal tablolarını açıkladı. Buna göre bankanın ortalama aktif kârlılığı yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti. Ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 13,3’e yükseldi. Krediler ilk dokuz ayda %25 büyüdü ve ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 400 milyar TL oldu.

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 66’sı mevduatlar ile fonlanırken mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında yüzde 25 büyüme ile 345 milyar 663 milyon 900 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,9, özkaynak kârlılığı yüzde 13,3, aktif kârlılığı ise yüzde 1,6 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Bu yılın 3. çeyreği pandeminin ekonomiye etkilerini pozitife çevirdiğimiz ve normalleşme yoluna girdiğimiz bir dönem oldu. Yaşadığımız olağanüstü dönemde ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu katkıyı sağlarken, banka olarak her açıdan güçlü ve sağlıklı kaldığımız bir çeyrek geçirdik. Yılın ilk yarısında düşük faiz ortamı ve pandemi kaynaklı likidite ihtiyacı sebebiyle erken talep oluştu. Bankacılık sektörü, özellikle tüzel tarafta verdiği destekle ekonomiye çok büyük katkı sağladı. Haziranda başlayan normalleşme süreciyle ise tüketici tarafında ertelenen talebin hayata geçtiğini görmeye başladık. Dolayısıyla bu çeyrek büyümesi geçtiğimiz dönemden farklı olarak yüzde 7 büyüme ile tüketici kredileri tarafında gerçekleşti. Böylece yılbaşından bu yana TL kredi büyümemiz yüzde 25 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dönemde finansal sıkılaşmanın da etkisiyle, kredi büyümesinde normalleşmenin daha belirgin olacağını öngörüyoruz.

Garanti BBVA olarak üçüncü çeyrekte de ihtiyatlı duruşumuzu koruyarak, kredilere en yüksek karşılığı ayıran bankalardan biri olmaya devam ettik. Sağlam bilanço yapımız ve yüzde 16.9 ile gerekli seviyelerin çok üzerinde gerçekleşen sermaye yeterlilik rasyomuz, son dönemdeki değişken piyasa şartlarında bankamızı korunaklı kılıyor. Pandeminin başında teknoloji ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ise çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyeti olarak karşılık buldu. Pandemi sonrası dönemde aylık işlem adetimiz tarihi en yüksek seviyeye ulaştı. Dijitalin payı ise pandemi öncesi yüzde 51 olan seviyeden yüzde 58’e yükseldi.” dedi.

Başlıca Bilanço Kalemleri Cari Dönem

30.09.2020 Önceki Dönem

31.12.2019 Değişim D % Toplam Aktifler 525,909,400 428,554,148 22.7% Krediler* 345,971,687 277,506,599 24.7% -Canlı Krediler 326,301,887 259,207,022 25.9% -Takipteki Krediler 19,669,800 18,299,577 7.5% Müşteri Mevduatları 344,494,737 274,608,574 25.4% Özsermaye 60,724,726 54,050,747 12.3% *Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını içermemektedir Başlıca Gelir Kalemleri Cari Dönem

30.09.2020 Önceki Dönem

30.09.2019 Değişim D % Net Faiz Geliri 18,281,441 15,089,955 21.1% Operasyonel Giderler 8,518,619 7,397,184 15.2% -Personel Giderleri 3,267,216 3,137,761 4.1% -Diğer Faaliyet Giderleri 5,251,403 4,259,423 23.3% Net Ücret ve Komisyonlar 4,865,513 4,637,015 4.9% Net Kar 5,240,027 4,998,460 4.8%